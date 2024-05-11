Yusuf Alemdar: "Yolun sonu Süper Lig olsun"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor'un çıktığı en kritik mücadelelerden biri olan Kocaelispor maçını takip ettiği tribünden, "Sakaryasporumuzun yanındayız. Yolun sonu, mücadelemizin neticesi Süper Lig olsun" dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TFF 1. Lig'in son haftasında, Sakaryaspor için en kritik mücadelelerden biri olan Kocaelispor maçını takip etmek için şehre hareket etti.

ALEMDAR TRİBÜNDE

Başkan Alemdar, tribünden yaptığı paylaşımda "Anadolu Güneşi yeniden doğuyor" vurgusu yaparak yeşil-siyahlı ekibe başarılar diledi.

“SÜPER LİG’LE TAÇLANDIRALIM”

Alemdar, "Yeşil-siyahlı temsilcimizi en kritik günde yalnız bırakmamak için tribünde yerimizi aldık. Yolun sonu, mücadelemizin neticesi Süper Lig olsun. Bir şehrin gönül verdiği bu armanın, yıllar sonra yeniden bu ligde taçlanmasını gönülden istiyorum. Başarılar Sakaryaspor" ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar’la birlikte tribünde AK Parti Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.