Alpcan Demir, mezun olduğu okula konuşmacı olarak davet edildi

Kocaeli İletişim Reklamcılık Bölümü mezunu Alpcan Demir, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Rekoraj Günleri’ne Konuşmacı olarak katılacak.KEŞAN POSTASI / EDİRNE (İGFA) -Kocaeli İletişim Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan ve Bi-Bu Reklam Ajansı sahibi olan Alpcan Demir, 16 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Rekoraj Günleri’ne Konuşmacı olarak katılacak.

Alpcan Demir, reklamcılık ile ilgili merakını ve reklamcılık ile ilgili şu cümlelerle anlattı.”12 yaşımdayken çırak olarak başlayan reklamcılık serüvenim, 25 yaşıma geldiğimde geçmişten bugüne hayalim olan Reklam Ajansı patronluğuna dönüştü. Bu yolculukta ki en büyük gücüm işin mutfağında pişmek oldu. Çıraklığını yapmadığın işin ustası olamazsın başlığıyla attığım adımlar bugünlerimin mimarı oldu. Mezun olduığum okula konuşmacı olarak çağrılmam beni çok mutlu etti. Bu konuda emeği geçen Kocaeli Üniversitesi yönetimine teşekkür ediyorum”