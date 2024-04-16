Ticaret bakanlığı açıkladı... Üçüncü ülkelerin ürününe bile geçit yok!

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan 2024'ten bu yana İsrail'e uygulanan ihracat kısıtlamasıyla ilgili açıklama yayımladı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 9 Nisan 2024 tarihinde yayınladığı İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki bin 19 ürüne, 9 Nisan 2024, saat 09.00’dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmadığının altı çizilirken, kapsamın genişletildiği duyuruldu.

Söz konusu bin 19 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail’e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edildiği belirtilen açıklamada, "Hal böyle iken, kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle, ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz" denildi.

Bakanlık açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında oldukları Filistinli kardeşlerinin her zaman her alanda her platformda yanlarında olmaya devam edileceği belirtildi.