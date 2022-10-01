Şanlıurfa'da kadından üretime büyük katkı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kadınlara yönelik istihdamın sağlandığı ‘’Toplum Destekli Seracılık’’ projesi kapsamında seralarda hasat yapıldı. Kadınların kazanlarda kaynattığı şire, iplere sarılan fıstık

cevizle buluşarak sucuklu kuruyemiş haline getirildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) ile ortaklaşa yürütülen “Toplum Temelli Seracılık” projesi kapsamında kadınlar tarafından temizlenen üzümler şire haline getirildi.

Güneşi, suyu, iklimi ile bereketli tarım topraklarına sahip olan Şanlıurfa’da, modern ve tam otomatik bir sistem ile sulanan seralar 30 ailenin de ekmek kapısı oldu. Torbalara konularak suyu çıkarılan üzümler postu ayrılarak kazanlara dolduruldu.

Kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilerek katı haline getirilen şire, daha sonra kovalarla önceden hazırlanan ince uzun tepsilere konularak soğuması bekleniyor. Soğuduktan sonra kalıplar şeklinde kesilerek Bastık ve Çekçek, haline getiriliyor.

Kış mevsiminin vazgeçilmez kuruyemişi olan fıstıklı ve cevizli sucuklar kadınların tarafından özenle hazırlanıyor. İnce ipliklere sarılan fıstık ve cevizler şire’ye konularak cevizli ve fıstıklı sucuk haline getiriliyor.