U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası heyecanı 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne’de yaşanacak. Organizasyona Bursa şampiyonu olarak katılacak olan TOFAŞ Yıldız A Takımı, A Grubu’nda Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Antalya Gelişimspor B ile mücadele verecek.BURSA (İGFA) - 2023-2024 Sezonu altyapı faaliyetleri kapsamında 20-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası Edirne’de başlıyor.

Fırat Yavuz idaresindeki Fırat Yavuz idaresindeki TOFAŞ Yıldız A Takımı (U16), Bursa şampiyonu olarak katılacağı turnuvanın grup ayağında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Antalya Gelişimspor B ile A Grubu’nda mücadele verecek.

Bursa ekibi, şampiyonanın grup aşamasında ilk gün (20 Mayıs Pazartesi) saat 11.00’de Antalya Gelişim Spor B ile karşı karşıya gelecek. Ardından ikinci gün (21 Mayıs Salı) saat 11.00’de Türk Telekom ile kozlarını paylaşacak olan TOFAŞ, son grup maçını ise üçüncü gün (22 Mayıs Çarşamba) saat 15.30’da Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu ve Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabakalar şampiyonanın dördüncü gününden itibaren Türkiye Basketbol Federasyonu resmi Youtube sayfasından ( https://www.youtube.com/@TBF ) canlı yayınlanacak.