Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası'ndan TAPDK açıklaması

Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, 2024 yılı itibarıyla TAPDK ruhsat süre uzatım işlemlerinin Ziraat Bankası'na harç yatırılarak tamamlanabileceğini duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır yaptığı yazılı açıklamada 2024 yılı itibarıyla TAPDK ruhsat süre uzatım işlemlerinin Ziraat Bankası'na harç yatırılarak tamamlanabileceğini duyurdu.

Çakır, yaptığı açıklamada, "2024 yılından itibaren TAPDK ruhsat süre uzatım işlemleri için İlçe Tarım Müdürlüğüne gitmenize ve ruhsat arkasına mühür vurdurma işlemi yapmanıza gerek kalmamıştır. Mühür vurma prosedürü kaldırılmıştır." dedi.

Ruhsat yenileme süresinin 31 Mart 2024 Pazar günü sona ereceğini hatırlatan Çakır, üyelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli işlemleri en kısa sürede yapmalarını istedi.

Üyelerin ödemesi gereken harç ücretlerinin de şöyle olduğu açıklandı:

Keşan merkezde faaliyet gösteren üyeler:

Tütün mamulleri için: 1.552 TL

Alkol ürünleri için: 1.552 TL

Köylerde faaliyet gösteren üyeler:

Alkol için: 564 TL

Tütün mamulleri için: 564 TL