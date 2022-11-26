Kayserigaz toplantısına Büyükkılıç da katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu Kayserigaz’da düzenlenen Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak, yatırımları değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Başkan Büyükkılıç, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad İbrahimov ve ilgili yöneticilerle birlikte Kayseri’de önemli yatırımcı kuruluşlarından Kayserigaz’ın Yönetim Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdi.
Başkan Büyükkılıç, toplantıda doğalgaz çalışmalarında SOCAR yetkililerinin uyumlu çalışmaları neticesinde çalışmaların verimli yürütüldüğünü ifade ederek, tüm yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.
Güncel faaliyetler konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Büyükkılıç, Kayserigaz’ın mevcut hizmetlerini geliştirerek yoluna devam edeceğini vurguladı.
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