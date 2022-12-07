Edirne Keşan'da İŞKUR ile istihdama katkı

Edirne'de Keşan İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programları ile istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE(İGFA) - Keşan’da faaliyet gösteren KARDEM Tekstil A.Ş. ile çoğunluğunu 18 ila 24 yaş arası gençlerin oluşturduğu, yüzde 75 istihdam garantili, 40 kişilik İşbaşı eğitim programı başlatan Keşan İŞKUR, 2022 yılında bu güne kadar toplamda 277 Kişilik İşbaşı Eğitim programı gerçekleştirildiği ve bu programlardan mezun olan kişilerden en az 190 kişinin çeşitli sektörlerde işe yerleştirildiğini bildirdi.

İŞKUR Keşan Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Yazıcı yaptığı açıklamada, İşbaşı Eğitim programlarından yararlanma şartları ve faydalanma şartları ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Mehmet Yazıcı, işbaşı eğitim programlarının; kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlar olduğunu belirterek, “Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi kurumumuzdan kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebilmektedirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilmektedirler” dedi.

Müdür Yazıcı, “Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programın başlama tarihinden önceki bir yıllık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak, program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmekteler” dedi.