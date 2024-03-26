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Dolar yeniden 32 TL'nin üstünde
Piyasalar seçime kilitlenirken, dolar yeniden 32 TL'nin üstüne çıktı
EKONOMİ 26.03.2024, 10:24
Piyasalar seçime kilitlenirken, dolar yeniden 32 TL'nin üstüne çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Seçim haftasında bireylerin dolar talebi artış gösterdi.
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrasında gerileyen dolar, 32 TL'nin altına kalıcı olamayarak yeniden 32 TL'nin üstüne çıkmıştı.
26 Mart Salı gününe 32,17 TL'den başlayan dolar Euro ise 34,90 TL'den işlem görüyor.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13
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