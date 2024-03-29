Doğal gaza Nisan'da zam yok!
BOTAŞ, Nisan ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı
BOTAŞ, Nisan ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda Nisan'da geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Nisan ayında uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.
Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
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