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Benzine indirim pompaya yansıdı
Akaryakıtta tabela yine değişti. Benzine gece yarısından itibaren 1 lira 6 kuruş indirim geldi. İndirimin pompaya yansımasının ardından benzinin litresi 20 liranın altına düştü.
EKONOMİ 06.05.2023, 12:40
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklik yurt içinde akaryakıt piyasasına zam veya indirim olarak yansıyor. Uluslararası piyasada petrol ürünlerinde yaşanan aşağı yönlü hareket nedeniyle motorinin ardından benzine de indirim geldi.
BENZİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI
Benzin grubuna 6 Mayıs Cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyordu. Beklenen indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Benzinin litresi 20 liranın altına düştü.
6 MAYIS 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimlerin pompaya yansımasının ardından oluşan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;
İSTANBUL
Benzin: 19,28 TL
Motorin: 17,91 TL
ANKARA
Benzin: 19,65 TL
Motorin: 18,26 TL
İZMİR
Benzin: 19,63 TL
Motorin: 18,34 TL
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|30
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Brighton
|32
|55
|7. Tottenham
|34
|54
|8. Aston Villa
|34
|54
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16
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