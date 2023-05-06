Benzine indirim pompaya yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklik yurt içinde akaryakıt piyasasına zam veya indirim olarak yansıyor. Uluslararası piyasada petrol ürünlerinde yaşanan aşağı yönlü hareket nedeniyle motorinin ardından benzine de indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Benzin grubuna 6 Mayıs Cumartesi gününden itibaren 1 lira 6 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyordu. Beklenen indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Benzinin litresi 20 liranın altına düştü.

6 MAYIS 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimlerin pompaya yansımasının ardından oluşan güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL

Benzin: 19,28 TL

Motorin: 17,91 TL

ANKARA

Benzin: 19,65 TL

Motorin: 18,26 TL

İZMİR

Benzin: 19,63 TL

Motorin: 18,34 TL