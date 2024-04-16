Başkan Zeyrek, MTSO Yönetimini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Manisa ve şehrin gelişimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette adil, eşit, ulaşılabilir ve şeffaf bir belediye başkanlığı yapacağını belirten Başkan Zeyrek, “Bir an önce sahaya inip, hayal ettiğimiz şehri tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Ben artık başka şehirlere gidip özenmek değil, özenilen bir Manisa olsun istiyorum” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Konuklarını tek tek selamlayarak karşılayan Başkan Zeyrek’e başarılar dileyen MTSO Başkanı Yılmaz, çiçek ve hediye takdim etti. Yılmaz, “Manisa’mız için çok iyi şeyler yapılacağından şüphemiz yok. İki kurum arasında ne gerekiyorsa, yapılacak çok iş olduğunu biliyorum. Manisa, hem tarımın hem sanayinin başkenti. Manisa, Eskişehir gibi Türkiye’de ve Avrupa’da kendini ispatlama noktasında siz ve ekibinizle beraber büyük bir şans yakalayacak. Paydaşlar noktasında biz her zaman yanınızdayız” dedi.

“ÖZENİLEN BİR MANİSA İSTİYORUM” Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, “Ben Allah kısmet ederse, 5 yıl boyunca çok güzel bir belediye başkanlığı yapacağım. Adil, eşit, ulaşılabilir, şeffaf bir belediye başkanlığı yapacağım. Ben bu görevimi sona erdirdikten sonra çoluğuma çocuğuma bu şehirde yaptıklarımı anlatarak yaşlanmak istiyorum ve yaptığım her eserle de gurur duymak istiyorum. Benim en büyük hayallerim ve hedeflerim arasında bunlar var. Çok heyecanlı ve çok sabırsızım. Bir an önce sahaya inip, hayal ettiğimiz şehri tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştirmek zorundayız. Ben artık başka şehirlere gidip özenmek değil, özenilen bir Manisa olsun istiyorum” diye konuştu.