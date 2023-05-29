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Akaryakıta zam geliyor
EKONOMİ 29.05.2023, 09:17
Seçim öncesi dolar kurundaki artışlar sonrası akaryakıta zammı yeniden gündeme taşıdı. Cumartesi beklenen zam iptal edilmişti. Yarından itibaren benzine 66 kuruş zam geliyor.
İSTANBUL (İGFA) – Cumartesi günü iptal edilen akaryakıt zammı yarından itibaren geçerli olacak. Benzine 66 kuruş zam gelirken, motorine zam konusu henüz gündeme taşınmadı.
İstanbul’da benzin 20,58 lira, Ankara’da 20,94 lira, İzmir’de ise 20,93 liradan satılıyor.
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