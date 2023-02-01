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Ahmet Çolakbayrakdar'a esnaf övgüsü

EKONOMİ 01.02.2023, 09:15
Ahmet Çolakbayrakdar'a esnaf övgüsü

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, ‘Esnaf Dostu Başkan’ diye nitelendirdiği Başkan Çolakbayrakdar’ın elli yıllık sitelerin yollarını altyapısıyla yenilediğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında yer aldıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sanayi ve esnaf sitelerinin Kocasinan bölgesinde yoğunlaştığına dikkat çekerek; “Geçmişten beri devam eden esnaf dostu belediye kimliğimizi artırarak sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi esnafımız için yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede ilçe genelinde esnaflarımız için birçok proje yürütüyoruz. Kocasinan bölgemizde sanayi ve ticaretle uğraşan esnafımızın daha mutlu olması için aralıksız çalışıyoruz. Belediye olarak esnafımızın ticaretlerini geliştirmeleri için öncelik veriyoruz. Yaptığımız hizmetlerle esnaflarımızın daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylelikle esnaflarımız, ilçe ve Kayseri ekonomisine daha fazla katkıda bulunuyorlar. Kocasinan Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Her daim esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Oto Sanatkarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ise esnafa verdiği desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek; “’Esnaf Dostu Başkan’ ve ‘Esnaf Dostu Kocasinan Belediyesi’, her zaman bizlerin yanında yer alıyor. Ne zaman bir derdimiz sıkıntımız olsa hemen hallediyorsunuz. Allah razı olsun” diye konuştu.

Şeyhi Odakır, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “ Kocasinan, bizim göz ağrımız. Esnaf dostu bir belediye başkanımız var. Esnaf dostu bir belediyemiz olan Kocasinan, esnafın ve sitelerin yoğun olduğu bölgedir. Çünkü yatırıma müsait bir bölgedir. O yüzden yatırımların birçoğu Kocasinan bölgesi seçiliyor. Sanayi sitemiz, 1 milyon 200 metrekare alana kurulu ve yaklaşık 3 bine yakın esnaf çalışıyor. Burası 1970’lı yıllarda yapıldı ve sitemizin 50 yıldan fazla geçmişi var. Yeni sanayi bölgesinde 50 yıllık yapılmış yolları, altyapısıyla birlikte yenilendi. Özellikle Celalettin Caddesi’nde aşırı yağıştan dolayı işyerlerimize su basıyordu. Altyapısıyla birlikte asfaltın yenilenmesiyle esnafımızı rahatlattı. Yaklaşık 30 bin ton sitelere asfalt döküldü. Dört tane sitemiz var. 1,2, 3, ve 4. etap olmak üzere bin 600 konutun yeşil alanları, yolları, çevre düzenlemesi ve parkları gibi yapılması gereken ne varsa yapıldı. Ayrıca işyerlerimizdeki atıkları için geri dönüşüm aracı tahsis edildi ve geri dönüşüm aracıyla atıklar toplanıp, geri dönüşüme kazandırılıyor. 1970’lı yıllarda kurulan bir sanayi sitemiz var ama 50 ve 100 metrekareden oluşan işyeri nedeniyle yenisi kazandırılması gerekiyordu. Günün şartlarına göre daha büyük metrekarede işyerleri olması gerekiyordu. Allah razı olsun Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’dan, bunun önünü de açtı ve şu anda 600 ile 1200 metrekareden oluşan yeni bir Oto Servisleri Sanayi Sitesini kurduk. Bu gerçekten göz ardı edilecek bir konu değil. Çünkü bu esnafımızın önünü açtı. 250 bin metrekare alana kurulan sitenin yolları, dolgusu, asfaltı, çevre düzenlemesi ve yeşil alanları olmak üzere her şey yapıldı. Başkanımızın yeşil alana öncelik vermesinden dolayı sitemize hem meyveli ağaçlar dikildi hem de çok güzel yeşil alanlar yapıldı. Belediyemize yatırımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar toplam yaptırdığımız bin 658 konut esnafımıza ve sanayimize hayırlı uğurlu olsun. Esnaf dostu Kocasinan Belediye’sini seviyoruz. Her zaman yanımızda olan belediye başkanımıza sadece teşekküre gidiyoruz. Belediye başkanımız taleplerimizi zaten yerine getirdiği için isteklerimizi iletmemize gerek kalmıyor. Bundan dolayı ne kadar başkanımıza ve ekibine teşekkür etsek azdır”.

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