2025'ten itibaren Çin yapımı araçları ihraç edecek

Japon otomobil üreticisi Nissan, The Arc adlı yeni açıklanan iş planının bir parçası olarak Çin'de ürettiği araçların ihracatına 2025 yılından itibaren başlamayı planladığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Nissan, dünya genelinde 2026 mali yılı sonuna kadar yıllık satışlarını 1 milyon adet artırmayı ve faaliyet kâr marjını yüzde 6'nın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl dünya çapında 3,37 milyon araç satmıştı.

ChinaDaily'in aktardığı habere göre, 2024 ve 2030 mali yıllarından itibaren toplam 34 elektrikli model piyasaya sürülecek.

Bu tür araçların 2026 mali yılı itibarıyla küresel ürün portföyünün yüzde 40'ını oluşturmasını ve on yılın sonunda bu oranın %60'a çıkması bekleniyor.