Afet bölgesinde HEM ilgisi

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitime erişimlerini sağlamak için yürütülen çalışmalar, deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde artarak devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı illerde vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak için açılan 24 bin 413 kurstan şimdiye kadar 340 bin vatandaşın yararlandığını kaydetti.

Bakan Özer, söz konusu kursların, afetin yaşandığı 10 ildeki HEM binaları ile 93 hayat boyu öğrenme destek ve koordinasyon merkezinde gerçekleştirildiğini belirtirken, bu kurs merkezlerinde usta öğreticiler tarafından kursiyerlere üretim ve istihdama dönük alanlarda eğitimler verildiğini de söyledi.