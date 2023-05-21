Son Dakika

Afet bölgesinde HEM ilgisi

EĞİTİM 21.05.2023, 18:40
Afet bölgesinde HEM ilgisi

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitime erişimlerini sağlamak için yürütülen çalışmalar, deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde artarak devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı illerde vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak için açılan 24 bin 413 kurstan şimdiye kadar 340 bin vatandaşın yararlandığını kaydetti.

Bakan Özer, söz konusu kursların, afetin yaşandığı 10 ildeki HEM binaları ile 93 hayat boyu öğrenme destek ve koordinasyon merkezinde gerçekleştirildiğini belirtirken, bu kurs merkezlerinde usta öğreticiler tarafından kursiyerlere üretim ve istihdama dönük alanlarda eğitimler verildiğini de söyledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 32 71
3. Beşiktaş 33 71
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 33 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Antalyaspor 32 37
13. Ankaragücü 33 39
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 36 88
2. Arsenal 37 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 36 69
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 36 61
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 36 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leeds United 37 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 35 85
2. Atletico Madrid 35 72
3. Real Madrid 34 71
4. Real Sociedad 35 65
5. Villarreal 35 60
6. Real Betis 34 55
7. Athletic Bilbao 35 50
8. Girona 35 48
9. Osasuna 35 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 35 46
12. Mallorca 35 44
13. Almeria 35 39
14. Celta Vigo 35 39
15. Cadiz 35 38
16. Valencia 34 37
17. Getafe 35 35
18. Real Valladolid 35 35
19. Espanyol 35 34
20. Elche 35 20