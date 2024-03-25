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Yunanistan 'Golden Visa'sı 2024'e hızlı giriş yaptı

Yunanistan, "Golden Visa" programının yatırım eşiğini 800 bin Euro'ya yükseltti Ancak 250 bin Euro seçeneği korunuyor Yeni yasayla birlikte Yunanistan'ın yatırım eşiği 250 bin Euro ile 800 bin Euro arasında değişiyor

DÜNYA 25.03.2024, 10:17
Yunanistan 'Golden Visa'sı 2024'e hızlı giriş yaptı

Yunanistan, "Golden Visa" programının yatırım eşiğini 800 bin Euro'ya yükseltti. Ancak 250 bin Euro seçeneği korunuyor. Yeni yasayla birlikte Yunanistan'ın yatırım eşiği 250 bin Euro ile 800 bin Euro arasında değişiyor.İSTANBUL (İGFA) - Yunanistan Golden Visa’sı sadece Ocak ayında 686 başvuru alarak 2024 yılına iyi bir giriş yaptı. 2022’nin sonlarından beri yoğun talep gören Yunanistan, Türkler tarafından da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Yunanistan başvurularının aylık ortalama işlem hacmi 2022'den bu yana yaklaşık iki katına çıkarken, başvuru hacmi üç kattan fazla artış gösteriyor.

İlginin artmasıyla başvuru sürelerine dikkat çeken Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Yeni yasa 31 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecek; ancak geçen yılki fiyat artışı zamanında olduğu gibi bir geçiş dönemi de yaşanacak. 30 Eylül'e kadar yüzde 10 yatırım depozitosu ödeyen başvuru sahiplerinin, mevcut minimum tutarlar altında başvuru hakları bulunuyor. Bu bağlamda yatırımlarını Aralık 2024’e kadar tamamlamaları gerekiyor. Eğer yatırımcı yatırımı vaktinde tamamlamazsa ve yüzde 10 depozitoyu ödemişse başka bir gayrimenkul satın alıp mevcut eşikler altında başvuru yapabilmek için Nisan 2025'e kadar ek süre hakkına da sahip olacak" dedi.

TALEPLERDEKİ YOĞUN ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Yeni yasayla birlikte; Pire ve başkent bölgesinin çoğunu içeren tüm Attika idari bölgesi, Selanik, Mikonos ve Santorini ile nüfusu 3 bin 100'ün altında olan adalarda 800 bin euro yatırım eşiği öne çıkarken, Yunanistan'ın diğer tüm bölgeleri için 400 bin euro yatırım eşiği belirlendi. Ancak 250 bin euro yatırım fırsatı hala önemini koruyor. Yatırımcılar, 250 bin euro karşılığında ticari mülkler satın alıp bunları konuta dönüştürerek yatırımlarını gerçekleştirebiliyor. Eşik artmasına rağmen, taleplerdeki yoğun artış her bölgede devam ediyor.

Yasayla ilgili değerlendirmede bulunan Teuta Narazan, “Her değişiklik gibi bu yasa da yepyeni fırsatları beraberinde getiriyor. 250 bin euro avantajıyla şehir merkezlerinden de yatırım yapma fırsatı doğuyor. Şehir merkezindeki atıl ticari mülkleri konut olarak yenileyen bir çok proje ortaya çıkacaktır. Ayrıca tarihi binaların yenilenmesi de yine 250 bin euro eşiğinde seyrediyor. Tarihi binalar yatırımcılar için değerlenecek bir gayrimenkul yatırımı olanın yanı sıra şehri yenilemek için de bir fırsat doğuruyor” diyerek yeni gelişmelere dikkat çekti.

TÜRKLER 135 BAŞVURUYLA İKİNCİ SIRADA

Yatırım eşiğini yükselten yasaya rağmen ilginin katlanarak arttığını ifade eden Narazan, “Yeni yasayla birlikte Yunanistan'ın yatırım eşiği 250 bin euro ile 800 bin euro eşiğinde seyrediyor. Yatırım eşiğini artıran yasaya rağmen komşuya olan ilginin oldukça arttığını görüyoruz. Yalnızca ocak ayında 47 Türk’ün başvurusu kabul edildi. Genel sıralamada da Türkler bin 135 başvuruyla ikinci sıradaki yerini koruyor. Yüksek kira getirisi, döviz bazlı yatırım ile yurtdışındaki yaşam ve iş olanakları talebin artmasını sağlıyor. Ayrıca, Yunanistan'da ‘Golden Visa’ programı %1'den daha düşük reddedilme oranına sahip. Türkler; stabil ekonomide yatırım yapabileceği, kabul oranının yüksek olduğu ve yüksek gelir elde edebileceği Yunanistan'ı tercih ediyor” dedi.

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