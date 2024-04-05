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İsrail’de eylem yapan Yahudiler, savaşın durmasını istemiyor

İsrail ve Filistin arasında uzun süredir arabulucular üzerinden Kahire'de ateşkes görüşmeleri devam ediyor Son olarak heyetler Kahire'den ayrıldı ve ülkelerine döndüler Henüz esir takası konusunda kayda değer bir gelişme yaşanmadı

DÜNYA 05.04.2024, 13:09
İsrail’de eylem yapan Yahudiler, savaşın durmasını istemiyor

İsrail ve Filistin arasında uzun süredir arabulucular üzerinden Kahire'de ateşkes görüşmeleri devam ediyor. Son olarak heyetler Kahire'den ayrıldı ve ülkelerine döndüler. Henüz esir takası konusunda kayda değer bir gelişme yaşanmadı.Oğuzhan Osman BİLGİN/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 7 Ekim'den bu yana 33 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. İsrail tüm uluslararası girişime rağmen geri adım atmaya niyetli değil. Filistin ve İsrail'in elinde karşılıklı olarak esirler bulunuyor. Esir takası konusunda Filistin anlaşmaya her ne kadar hazır olsa da İsrail'in gösterdiği uzlaşmaz tavır ve çatışmaları esir takası gerçekleştikten sonra da aynen devam ettirmek istemesi, iki taraf arasında anlaşmayı imkansız kılıyor. Filistin ve İsrail konusunda önümüzdeki dönemde esir takası konusunda yaşanabilecek muhtemel gelişmeleri, Filistinli aktivist-yazar Muin Naim Herkes Duysun için analiz etti.

İSRAİL'DE NETANYAHU'YA KARŞI OLANLAR KADAR ONU DESTEKLEYENLER DE VAR

İsrail'de kamuoyu nezdinde Netanyahu'ya esir takası konusunda bir baskının olduğunu ancak bu baskının Netanyahu'yu farklı bir karar almaya itecek kadar güçlü olmadığını ifade eden Muin Naim, “İsrail'deki kamuoyu baskısı Netanyahu'yu bir değişiklik yapmaya zorlama konusunda yeterli görünmüyor. Her ne kadar Netanyahu karşısında esir takası konusunda eylem yapanlar olsa da Netanyahu'yu destekleyenler de İsrail'de azımsanmayacak kadar fazla.” dedi.

İSRAİLLİLER SAVAŞIN DURMASINI DEĞİL, SADECE ESİRLERİN KURTARILMASINI İSTİYOR

İsrail'de meydana gelen baskı ve tepkilerin savaşı durdurmak değil, sadece esirleri kurtarmak amacına yöneldiğini kaydeden Muin Naim, “Yapılan baskı ve eylemlerin temel amacı Gazze'deki savaşın sona ermesine yönelik değil. İsraillilerin yapmış olduğu eylemlerin amacı esirlerin kurtarılmasına yöneliktir. Eylemler İsrail'de yüzbinlerce insanın Netanyahu'ya karşı savaşı durdurması yönünde baskı yaptığı şeklinde yansıyor ancak böyle bir durum söz konusu değil. Eylemleri yapanların tek talebi ‘Gazze'yi bombalamaya insanları katletmeye devam et, ancak esirleri kurtar.’ şeklinde.” ifadelerini kullandı. 

İsraillilerin yaptığı türde eylemlerin amacına ulaşmasının da zor olduğunu belirten Naim, “Çünkü ana konuda yani Gazze'de savaşın devam etmesi konusunda taraflar arasında bir ihtilaf yok. Temel sorun esirlerin kurtarılması. Netanyahu da bunu görüyor ve biliyor. Bu nedenle Netanyahu'nun eli nispeten rahat. Netanyahu esirlerin ailelerine savaşı devam ettirmek için taviz verilmemesi gerektiğini söylüyor. Bu durum da Netanyahu'nun elini güçlendiriyor.” şeklinde konuştu.

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