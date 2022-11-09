İŞKUR heyeti Azerbaycan’ı ziyaret etti

İŞKUR heyeti, Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı’nı ziyaret ederek DMA Genel Müdürü Mustafa Abbasbeyli ve yöneticilerden yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Başta aktif iş gücü hizmetleri olmak üzere İŞKUR hizmetlerine yönelik DMA yetkililerine ayrıntılı sunum gerçekleştirdi.AZERBAYCAN (İGFA) - Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimî Komisyonu 10'uncu toplantısı kapsamında imzalanan eylem planı doğrultusunda Azerbaycan Devlet İstihdam Ajansı (DMA) ile İŞKUR arasında istihdam hizmetleri, aktif iş gücü hizmetleri ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde yapılmaya başlanan bilgi ve tecrübe paylaşımı devam ediyor.

Bu kapsamda Genel Müdür Yardımcısı Samet Güneş başkanlığındaki İŞKUR heyeti 1-3 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan’a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Çalışma ziyareti kapsamında DMA’nın Quba-Haçmaz Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen mesleki eğitimleri bitiren kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Ayrıca, Emek ve Ahalinin Sosyal Müdafaası Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve Bakanlığın tüm hizmetlerini tek çatı altında sunan DOST Ajansı da ziyaret edilerek DMA ve Bakanlığın iş arayanlara ve işverenlere yönelik yerel düzeydeki uygulamaları yerinde görüldü.

Kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve ortak çalışma alanlarının artırılmasına yönelik istişareler neticesinde çalışma ziyareti sona erdi.