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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşıyla buluştu

DÜNYA 13.10.2022, 11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistanlı mevkidaşıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı habere göre görüşme zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleşti.

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