Son Dakika

Balkan Schengen'e katılıyor... Fiyatlar, ulaşım ve turizm nasıl etkilenecek?

Balkan ülkeleri Bulgaristan ve Romanya 31 Mart'ta Schengen Bölgesine katılma sürecini başlatacak

DÜNYA 24.03.2024, 12:45
Balkan Schengen'e katılıyor... Fiyatlar, ulaşım ve turizm nasıl etkilenecek?

Balkan ülkeleri Bulgaristan ve Romanya 31 Mart'ta Schengen Bölgesine katılma sürecini başlatacak.İSTANBUL (İGFA) - Romanya ve Bulgaristan 31 Mart'ta hava ve deniz sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasıyla Schengen Bölgesi'ne katılma sürecini başlatacak.

İki ülkenin Schengen Bölgesine tam anlamıyla katılmasını sağlayacak olan kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasına ilişkin görüşmeler ise halen devam ediyor.

Her iki ülke de 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olmalarına rağmen, diğer birçok Avrupa vatandaşının aksine, diğer AB ülkelerine girişte pasaport göstermek zorundalar.

euronews'in aktardığı habere göre 2024 yılında iki ülke için sınır kontrolleri basitleştirilecek ve muhtemelen diğer pek çok husus da değişecek. Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne yeni giren ve girişinden bu yana fiyatları yükselttiği için eleştirilen Hırvatistan'ın izinden gidip gitmeyeceği konusunda pek çok spekülasyon var.

Bulgaristan ve Romanya'nın Hırvatistan'ın yaptığı gibi mevcut para birimlerini yakın gelecekte Euro'ya çevirmeleri beklenmiyor.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Söz konusu haberde bölge uzmanlarının katkısıyla, 31 Mart'ta yaşanabilecek değişimleri şöyle sıralandı:

The Family Cruise Companion blogunun kurucusu ve seyahat uzmanı Elaine Warren, Schengen Bölgesi'ne geçişin, potansiyel turistleri kaçırabilecek fiyat artışlarına yol açmayacağı konusunda umutlu. Warren "Artan rekabet, turistik yerlerde fiyatların çok keskin bir şekilde yükselme eğilimini dengeleyebilir. Seyahat edenlerin sınır ötesi fiyatları kolaylıkla karşılaştırabilmeleri sayesinde oteller ve diğer işletmeler fiyatlar konusunda rekabetçi kalmak isteyeceklerdir," dedi.

Yine de tam olarak neler olabileceğini söylemek için henüz çok erken gibi göründüğünü ifade eden Warren, "Bazı maliyetlerin Schengen ülkeleri arasında kademeli olarak daha uyumlu hale gelmesi de mümkün. Ancak genel olarak, etkilerin karışımı - daha fazla ziyaretçi ama aynı zamanda daha şiddetli rekabet - fiyat etkilerinin net olmayacağını gösteriyor. Popüler noktalar mütevazı artışlar görebilirken, kırsal alanlar ve tüketici fiyatları aşağı yönlü baskılarla karşı karşıya kalabilir," diye konuştu.

Küresel bir fintech şirketi olan Conotoxia'nın Stratejik Müşteriler Departmanı Başkanı Robert Blaszczyk ise, değişikliklerin net olmadığını ancak hem ülkeler hem de ziyaretçiler için umut olduğunu belirtti.

Lucia Polla bir seyahat uzmanı ve Viva La Vita adlı seyahat blogunun kurucusu, kendisi hem Romanya hem de Bulgaristan hayranı ve Schengen Bölgesi'ne geçişin bu ülkeleri yeni nesil turistlere açacağından umutlu. Balkan ülkelerinin daha fazla turist çekmeye çalışırken bunu dikkate alacaklarını uman Polla, değişimin hem çevreye, hem de ziyaret ettiğimiz toplumlara fayda sağlayarak yerel kültürlere ve sorumlu turizm uygulamalarına daha fazla değer verilmesini teşvik edebileceğini düşünüyor.

ROMANYA VE BULGARİSTAN AŞIRI TURİZMİN KURBANI OLABİLİR Mİ?

Öte yandan iki ülkenin Schengen Bölgesi'ne girişinin turizmi artıracağı ve ekonomilerini destekleyeceği açık olsa da, Avrupa genelinde çok yaygın olan aşırı turizmin yakında bir sorun haline gelebileceğine dair endişeler var. Bir konaklama rezervasyon platformu olan CuddlyNest'in COO ve CPO'su Ritesh Raj, "Schengen'e dahil olmanın Romanya ve Bulgaristan'daki popüler destinasyonlarda aşırı turizme yol açabileceğine" inanların başında geliyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13