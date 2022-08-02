Sakarya'da sürücülere 'yol' uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 3 ve 4 Ağustos tarihlerinde şehrin merkezindeki Maliye Caddesi’nin asfalt yenileme çalışması sebebiyle trafiğe kapatılacağını açıklayarak sürücüleri uyardı.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri ilgilendiren önemli bir duyuru yayımladı. Büyükşehir Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube ekipleri 3 Ağustos Çarşamba ve 4 Ağustos Perşembe günü Adapazarı kent merkezindeki Maliye Caddesi’ni asfalt yenileme çalışması sebebiyle 2 gün boyunca tamamen trafiğe kapatacak.

Yapılan açıklamada, "Şehrimizde bulunan önemli noktaların asfaltlarını yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şehrin merkezindeki Kent Park (Aziz Duran Parkı) ile Milli Egemenlik Caddesi (Donatım mevkii) arasında kalan sınırında kalan Vergi Dairesi’nin önünden geçen Maliye Caddesi’nde yenileme ve asfalt çalışması yapılacaktır. Bölgenin yeni ve güçlü bir ulaşım ağına kavuşması için 3 ve 4 Ağustos (Çarşamba-Perşembe) günleri yol bakım ekiplerimiz bölgede faaliyet sürdürecek olup, belirtilen cadde 2 gün boyunca trafiğe kapatılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına sürücülerimizin alternatif güzergâhlara yönelmeleri önemle rica olunur” denildi.