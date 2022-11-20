Sakarya'da miniklerin tiyatro heyecanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri ‘Peripeti Yapım’ tarafından sahnelenen ’80 Günde Devri Alem’ isimli çocuk oyunu ile devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda AKM’de çocuklar için tiyatro oyunu sergilendi. Peripeti Yapım tarafından düzenlenen ’80 Günde Devri Alem’ isimli çocuk oyunu, 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 farklı seansta çocuk izleyiciler ve ailelerine sunuldu.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehrimizde her ay farklı isimleri sanatseverler ile buluşturuyoruz. Sadece büyüklerimizi değil minik sanatsever dostlarımızı da düşünüyoruz. Tiyatro oyunumuza katılan tüm minik sanatseverlerimize teşekkür ediyoruz” denildi.