Kocaeli İzmit'te geri dönüşüm kafesleri yaygınlaştırılıyor

İzmit Belediyesi, geri dönüşüme katkı sunan pet kafeslerin sayılarını arttırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çevre dostu İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, sıfır atık uygulamaları kapsamında geri dönüşüme katkısı büyük olan pet kafeslerin sayısı arttırıyor.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atıkların kaynağından ayrı toplanması noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sıfır atık uygulamasının tüm kentte yayılması için çalışmalar yürüten İzmit Belediyesi daha önce kentin muhtelif yerlerine dağıtılan ve vatandaşlar tarafından ilgi gören kalp şeklindeki pet kafeslerin sayısını arttırdı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü son olarak Alikahya Merkez, Kuruçeşme Merkez ve Fevziye Camii önüne birer tane Yeni Cuma Camii önüne 2 tane pet kafes yerleştirdi. Plastiklerin çevreye zararını bilen ve geri dönüştürülerek sera gazının doğaya salınımının önüne geçen İzmit Belediyesi, vatandaşlara çevreye gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.