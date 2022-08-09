Kocaeli İzmit'te geri dönüşüm bilinçlendirmeye devam

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara verdiği geri dönüşüm ve çevre eğitimleriyle toplumda çevre bilincini arttırmaya devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla İzmit geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler geri dönüşüm projelerinin yanı sıra vatandaşlara çevre konusunda eğitimler de veriyor. Ekipler son olarak Yahya Kaptan Mahallesi A2 Blok Site Yönetimi ile ortaklaşa düzenlediği programda site sakinlerine geri dönüşüm ve çevre eğitimi verdi.

Eğitimde ambalaj atıkları, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atık, tekstil atığı gibi geri dönüşebilen atıkları ele alan yetkililer vatandaşlara atıklarını ayrı biriktirebilecekleri ekipmanları da teslim etti. Eğitimin sonunda sitede bulunan 120 haneye broşür, su tasarruf aparatı ve magnet dağıtıldı. Vatandaşlar eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu güzel çalışmadan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.