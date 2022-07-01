Kocaeli'de 3 günlük ilaçlama yarım günde bitiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vektörle mücadelede kullandığı hem karada hem denizde hareket kabiliyetine sahip araçla 3 günlük ilaçlama yarım günde tamamlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en kritik sivrisinek üreme alanlarının olduğu noktalarda vektör mücadelesine devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu sene de ‘Sivrisineksiz Bir Yaz’ sloganıyla yola çıkan Büyükşehir Belediyesi 12 ay boyunca çalışmalarına aksatmadan devam ediyor. Bu kapsamda hem karada hem de suda hareket edebilen 4X4 araç kullanılarak, vektör özelliği taşıyan canlıların daha hızlı ve etkili bir şekilde kontrol altında tutulması sağlanıyor.

HEM KARADA HEM DE SUDA HAREKET

Büyükşehir, Kocaeli il sınırlarında 34 ekip, 145 personel ile 12 ay boyunca sivrisineğin üreyebileceği: bataklık, göl-gölet, bodrumlar, inşaat sahaları, yağmur suyu hatları, açık ve kapalı dereler, kova-bidon-varil gibi alanlarda uygulamalar gerçekleştiriyor. Normal araç ve insan gücü ile yapılması zor ya da imkânsız arazi şartları için hem karada hem de suda hareket kabiliyetine sahip 4X4 araç kullanılıyor. Bu araç ile 6 ekibin bir günde yapacağı işi çok kısa bir zaman diliminde gerçekleştiriliyor.

Ulaşılması zor olan noktalarda yapılan uygulamada; sivrisinek üreme alanlarında sıvı formda, yağmur sonrası su birikebilecek alanlarda ise su ile aktif hale gelen granül formda Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürün uygulaması gerçekleştirerek vektörle mücadele çalışması yürütülüyor.