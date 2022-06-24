İMEAK deniz turizmi için Aydın Kuşadası protokolü ile buluştu

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası’nda deniz turizm sezonunun başlaması nedeniyle İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuşadası protokolünü ziyaret etti.AYDIN (İGFA) - İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeni deniz turizmi sezonu açılışı kapsamında Kuşadası protokolünü ziyaret etti, Kuşadası ve Didim’deki üyelerle bir araya geldi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Liman Başkanı Önder Eyigün, Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Koordinatörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Cihan Seymen’i ziyaret eden Başkan Öztürk, Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Argun Gündüç, Hakkı Deniz ve Şube Müdürü Mustafa Arısan, Kuşadası ve Didim’deki deniz turizmi ile ilgili faaliyet gösteren üyelerle sektör toplantısı ve yemekte buluştu.

Kuşadası’nın Türkiye’nin en eski tatil yöresi ve deniz turizminin başkenti olduğunu dile getiren İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, sektörün pandemiden sonra güçlü bir çıkış yakaladığını ifade ederek, deniz turizminin tüm alanlarında faaliyet gösteren firmalara bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Öztürk, pandemi dönemindeki kısıtlamalarda ve deniz mevzuatından kaynaklanan konularda tüm kurumların büyük desteğini gördüklerini belirterek, "Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere resmi kurumların yetkililerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Nisan ayı itibariyle kıyılarımız ile Yunan adaları arasında feribot seferleri başladı. Yaz aylarıyla birlikte yolcu sayısı artarak devam ediyor. Mayıs sonuna kadar Ege Port Kuşadası’na 106 gemi ile 87 binden fazla yolcu geldi. Kuşadası’nda her gün iki üç yolcu gemisini bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Günübirlik gezi teknelerin bu sezon, pandemi öncesi yılın yolcu rakamlarına ulaşmayı hedeflediğini ifade eden Öztürk, Türkiye’nin katma değeri en yüksek turizm dalı olan deniz turizminin bereketli bir sezon geçirmesini diledi.