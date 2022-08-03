Çorum'un yolları artık pürüzsüz

Çorum Belediyesi ekipleri şehrin farklı bölgelerinde altyapı ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Kapaklı 1. Cadde’de başlatılan altyapı çalışmaları sonrasında asfalt serimi gerçekleştirildi.

ÇORUM (İGFA) - Belediye Başkanvekili İsmail Yağbat, alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Bu yıl da şehrin farklı bölgelerinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkanvekili Yağbat, şehrin ulaşım konforunu artırmak amacıyla yeni yol açma, yol genişletme çalışmaları devam ederken, bir yanda da altyapı ve asfalt çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Çalışma yapılan bölgelerde, asfalt öncesinde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarının yenilendiğini ifade eden Yağbat, Kapaklı 1. Cadde de önce altyapı, ardından asfalt serim çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yağbat, “170 metre uzunluğunda, 7 metre gidiş, 7 metre geliş olmak üzere 14 metre genişliğindeki yolda 2 bin 150 m3 kazı çalışması gerçekleştirildi. 1.900 ton stabilize 9 bin 800 ton mekanik serimi ile kazı ve dolgu çalışması yapıldı. Ekiplerimiz, altyapı çalışmalarının ardından 650 ton asfalt serimi yaparak çalışmalarını tamamladı.” dedi.