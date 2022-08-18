Bursa Yıldırım'da başkan vatandaş el ele

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ertuğrulgazi Mahallesi Selçukbey Caddesi esnafıyla bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ertuğrulgazi Mahallesi Selçukbey Caddesi’ni ziyaret ederek bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi, esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını vatandaşın ayağına götürdüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’da yaşayan her bireyin düşüncelerine görüşlerine ihtiyacımız var. Hizmet kalitemizi artırmak hemşehrilerimize daha verimli hizmet edebilmek amacıyla sık sık vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hizmet ve projelerimizi sahada, hemşehrilerimizi dinleyerek şekillendiriyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz. Değerlerin şehri Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.