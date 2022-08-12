Bursa Yıldırım'a 'Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı' yeni nefes olacak

Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından Değirmenönü Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ‘Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım’da her mahalleye eşit hizmet götürmek için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçenin yeşil kimliğine kavuşması için ilçeye yeni parklar, yeşil alanlar, mesire bölgeleri ve sosyal donatı alanları kazandırmaya önem verdiklerini söyledi.

Çocukların güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerimizin dinlenip nefes alabileceği mahalle parkları Yıldırım'a kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Bugün hizmete açtığımız Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı ile bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. 2 bin 948 metrekarelik bir alan sahip parkın bin 305 metrekaresi yeşil alandan oluşmakta. Yine parkımızın içinde basketbol sahası, yürüyüş yolu, spor alanı, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanı mevcut. Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçireceği parkın bizim için farklı bir anlamı da var. Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı ile şehitlerimizin adını yaşatacağız. 25 yıl önce Elazığ'da terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Er Erdoğan Özkılıç’ın aziz hatırasına sahip çıkıp hatırasını parkımızda yaşatmak istedik. Başta Şehit Erdoğan Özkılıç olmak üzere, vatan için canlarını düşünmeden feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. ‘Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı’nın Değirmenönü Mahallesi’ne ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çocuklarımız bu parkta neşe ve mutluluk içinde oyun oynarlar” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM

İlçenin çehresini değiştirecek projelerle sahip olduğu ‘yeşil alanları 1,5 milyon metrekare arttırma’ hedefine de emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, geride bırakılan 3 yılda çocukların güvenle oyun oynayabileceği, büyüklerin dinlenip nefes alabileceği 18 yeni parkı ilçeye kazandırdıklarını, 32 parkı da sil baştan yenilediklerini söyledi.

3 parkta da çalışmaların devam ettiğini belirten Yılmaz, "En yakın zamanda onları da bitirip hizmete açacağız. İnşallah devam eden işlerimiz de tamamlandığında toplam da 1,5 milyon metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

Konuşmalar sonrasında gerçekleştirilen kurdele kesimi ve dua ile Şehit Erdoğan Özkılıç Parkı hizmete açıldı.