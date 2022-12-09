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Bilecik Pazaryeri'nden Bursa Valisi'ne BEBKA teşekkürü
Yerel 09.12.2022, 10:24
Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Valisi Yakup Canbolat’a Pazaryeri'ndeki BEBKA projelerine verdiği desteklerinden ötürü nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Pazaryeri Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Vali Canbolat'a bilgi veren Başkan Tekin, "Sayın Valimize, Eskişehir Valimiz Sayın Erol Ayyıldız’a ve Bilecik Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya’ya Pazaryeri ilçemize göstermiş oldukları ilgi ve alaka için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
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