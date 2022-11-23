'Uzak/Yakın' sergisi İstanbul'da görücüye çıktı

Seramik Sanatçısı Fatih Şimşek’in “Uzak/Yakın” isimli seramik heykel sergisi, FULART Sanat Evi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergi 6 Aralık'a kadar açık kalacak.İSTANBUL (İGFA) - Seramik sanatçısı Fatih Şimşek'in bireysel içe dönüşe işaret ettiği, kadın ve kilitli gaz maskesi imgelerini kullandığı “Uzak/Yakın” sergisi açıldı.

17 eser, İstanbullu sanat izleyicisinden tam not aldı.

Sanatçı Fatih Şimşek, eserlerinde kilitli gaz maskeli kadın formlarını tercih etmemin sebebini, kadınlar kimi zaman özgürlüğün, kimi zaman da erkekler dünyasının üstünde bir gücün sembolü olması olarak nitelendirdi.

"Eserlerimin ana fikri göründüğünden daha da derindir" diyen Şimşek, "Özgürlük, toplumsal olarak birlik olmaktan bireyselleşmeye, empati, sisteme direnme v.s. gibi birçok alt başlığı da kapsamaktadır. “Umut varsa işkence uzar” der Nietzsche. Modern insan ise kendine has kişisel sorunlarını tüm umudunun kökenine koyarak tüketir yaşam süresini. Kendi kişisel cennetinin arayışındaki birey yarattığı cehennemde dışsal sorgulamalarının bir sonucu olarak aynadaki salt gerçeklikle yüzleşir. Hep dahasını isterken kendi işkencecisini yaratmıştır. Peki bunun ne kadarını bilerek ne kadarını bilmeyerek gerçekleştirir? Günün birinde aradığı işkenceciyi bulacağı nihai yer sadece bir ayna mıdır? Yoksa çağlar boyu atalarının yaptığı gibi lilthler, medusalar, cadılar üreterek kötülüğü kadın arketiplere yüklemek kolayına mı gelmektedir? “ sözleriyle dile getirdi.