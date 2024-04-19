Üniversite öğrencilerinden Mudanya'ya tarihi gezi

Bursa'nın Mudanya ilçesine proje çalışması kapsamında gelen Frankfurt Goethe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mimarlık fakültesi öğrencileri Mudanya’nın tarihi yapılarını ziyaret etti. Öğrenciler, araştırmalarını sanal sergi yoluyla duyuracak.BURSA (İGFA) - Frankfurt Goethe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen “Bizans ve Osmanlı Dönemi Yapılarının Mimari Karşılaştırmaları” projesi kapsamında mimarlık fakültesi öğrencileri Bursa'nın Mudanya ilçesi ile Kumyaka ve Tirilye mahallelerini ziyaret etti.

Projeyi yürüten akademisyenler eşliğinde Kumyaka Baş Melekler Kilisesi, Tirilye Kültür Merkezi, Taş Mektep, Dündar Evi, Kemerli Kilise, Fatih Cami ve Tirilye Hamamı’nda incelemelerde bulunan öğrencilere, Mudanya Belediyesi ev sahipliği yaptı. Geziye Mudanya Belediye Meclis üyeleri Nilgün Arslanoğlu, Jale Büyükurgancı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri de eşlik etti. Tarihi gezi sonrasında öğrencilerin elde ettiği sonuçların sanal sergi yoluyla duyurulacağı öğrenildi.

Araştırma projesi kapsamında birçok gezi düzenlediklerini ifade eden ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Yoncacı, proje kapsamında Osmanlı ve Bizans eserlerinin öğrenciler tarafından tartışıldığı, gelişimlerin, devamlılıkların ve kesintilerin konuşulduğu bir araştırma projesi gerçekleştirdiklerini belirtirken, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Ar da, projenin lisansüstü öğrencilerin eğitimi ve ağ oluşturmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Ar, bu kapsamda öğrencilerin hem görsel olarak, hem de yapacakları arşiv araştırmalarıyla hazırlayacakları bilgi verici posterleri sanal sergi ile tamamlayacaklarını anlattı.