Türk Kızılay Urla, Turuncu Festivalde

Türk Kızılay Urla 22. Seferihisar Mandalin Festivali'nde hediyelik eşya dalında jüri özel ödülüne layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Serol Günaydın Engelsiz Gönüllü Merkezi'nde Urla Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerince dezavantajlı kursiyerler tarafından yapılan mandalin temalı çantalar ve atıklardan yapılan elbise ile yarıştı.

Kordon ipten hazırlanan mandalin çanta jüri özel ödülünü alırken diğer ürünler de davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Urla Kızılay standını ziyaret ederek Engelsiz Yürekler, Kızılay Kadın Urla ve Engelsiz Urla Başkanlarımızı tebrik ederek Şube Başkanı Nurgul Saltık'ı kutladı.

Türk Kızılay Urla adına Nurgül Saltık, dezavantajlı grupların sosyalleşmesi açısından bu tür festivallere katılmanın önemine dikkat çekti.

Urla Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri Aynur Ünsal ve Dilek Saygı'ya teşekkür eden Saltık, özverili çalışmalarından dolayı Kadın ve Engelsiz Urla Başkanlarına ve gönüllülere teşekkür etti. Yoğun ilgi nedeniyle Kızılay standını ziyaret edip bağışta bulunanlara da şükranlarını sundu.