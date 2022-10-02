Sokak hayvanlarına 4 bin 423 ton gıda bağışladı

Sokak hayvanları için dayanışma halkasına katılmaya çağıran Migros, “Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza” projesi ile Hayvan Hakları Federasyonu’na (HAYTAP) bugüne kadar 4 bin 423 ton gıda bağışladı.İSTANBUL (İGFA) - Migros, “#PatiliDostlaraİyiGelecek” kampanyası ile 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde müşterilerini, bir paket mamayı evdeki can dostları için alırken, bir paketi de sokaktaki minik dostlarımız için almaya davet etti.

HAYTAP iş birliğinde 8 yıl önce başlattığı “Kalan Tazeler Küçük Dostlarımıza” projesi kapsamında yaptığı 4 bin 423 ton gıda yardımı ile sokak ve orman hayvanlarının beslenmesine destek veren Migros, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ne özel müşterilerini, bir paket mamayı evdeki can dostları için alırken, bir paketi de sokaktaki minik dostlar için alma yönünde çağrı yaptı.

9 Ekim tarihine kadar geçerli olan “#PatiliDostlaraİyiGelecek” kampanyası kapsamında, evcil hayvan mama ve aksesuarlarını yüzde 40 indirimli olarak hayvanseverlerle buluşturulurken, sokaktaki canlar için umut olacak.