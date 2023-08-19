Şanlıurfa’daki çocukların sinema keyfi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bünyesinde bulunan ve tamamen ücretsiz hizmet veren “Şair Nabi Dijital Sinema Salonu” Şanlıurfa’daki çocuklara sinema keyfini yaşatıyor. Türkiye'nin en çok izlenen çizgi dizilerden biri olan 'Rafadan

Tayfa’yı izleyen çocuklar dijital sinemada gönüllerince eğlendiler.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle kente kazandırılan Şair Nabi Dijital Sinema Salonu çocukların ve gençlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Dijital sinemada bir araya gelen çocuklar Rafadan Tayfa animasyon çizgi filmini izledi.

Her hafta bir sinema filmi veya çocukların izlemek istedikleri animasyon çizgi filmlerini beyaz perdeye yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu kez de çocukların izlemekten büyük keyif aldığı Rafadan Tayfa animasyon türündeki çizgi filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulunda okuyan öğrenciler Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla alınarak Şair Nabi Dijital Sinema salonuna getirildi. Salonu dolduran çocuklar keyifli dakikalar yaşarken kendilerine sunulan imkânlardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu Öğretmeni Meryem Özbek de öğrencileriyle beraber sinemaya geldiklerini belirterek çocukların burada çok eğlendiklerini kaydetti. Özbek çocuklara ücretsiz sinema izleme imkânı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.