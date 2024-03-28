Özmen, köy okulunda iyilik yolcularını anlattı

Gazeteci Yazar Metin Özmen "Dilimizin Zenginlikleri" ve “Değerler Eğitimi” kapsamında öğrencilere , “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.Yenibahar / BATMAN (İGFA) - Gazeteci Yazar Metin Özmen "Dilimizin Zenginlikleri" ve “Değerler Eğitimi” kapsamında Batman Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü öğrencilerine , “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Okul öğrencileriyle bir araya gelen Özmen, kendi yazmış olduğu “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitabından alıntılarla Değerler Eğitimi kapsamında Arkadaşlık, Adalet, Hayvan sevgisi, Merhamet, Şefkat, Sorumluluk, Çalışkanlık, Anne-Babaya saygı, Okuma aşkı, Anne duası, Peygamber sevgisi, İlim sevgisi, Helal lokma gibi konulara değindi. Konferansın çok verimli geçtiğini belirten okul müdürü Hasan Beyazıt, yazar Özmen’e teşekkür etti.

Özmen, konferansın sonunda okul öğrencilerine “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitabını imzaladı.