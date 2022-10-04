Muğla Milas'ta Başkan Tokat'tan mahalle ziyareti

Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi’ndeki merkez ve siteler bölgesinde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi, yapılacak çalışmaların planlanmasını gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Milas’ın 132 mahallesinde yaşayan vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek için buluşmalar organize eden Milas Belediyesi, Boğaziçi Mahallesi’nde merkez ve siteler bölgesinde yaşayan mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Buluşmaya; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Halil Mutlu ve Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun’un yanı sıra belediye birim müdürleri, merkez mahalle sakinleri ile sitelerin 70’i aşkın temsilcisi katıldı.

Büyükşehir Yasası’nın getirdiği geçiş sürecinin henüz tamamlanmadığını dile getiren Başkan Tokat, vergi muafiyetinin önce 5 yıldan 6 yıla, ardından 10 yıla çıkarıldığını belirterek, "2023 başı itibariyle sona erecek. Böylece normal bir sürece geçilecek derken, yeni bir yasal düzenleme oldu. Mahalleler kırsal ve merkez mahalle olarak ayrıldı. Merkez statüsünde olan mahalleler vergi verecekler, kırsal mahalleler vergi vermeyecek. Türkiye’nin en fazla mahalleye sahip ilçelerinden biri olan Milas’ta bu kriterlere göre yüzde 80’i yine kırsal olacak ve Milas yine yüzde 20 ile geçinecek. Şu anda 132 mahallesi olan Milas Belediyesi, sadece 18 mahalleden vergi alıp, diğer mahallelere hizmet götürmeye çalışıyor. Buna rağmen Milas Belediyesi 132 mahalleye eşit hizmet götürüyor.” diye konuştu.

Başkan Tokat, resmi kayıtlara göre nüfusun ilçe genelinde 155 bin civarında olmasına rağmen belirtilen nüfusun sadece Boğaziçi’nde olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Milas Belediyesi’nin yaz aylarında turizm dolayısıyla resmi nüfusun neredeyse 4 katına hizmet götürdüğünü belirtti.

Sitelerin yöneticileri ve merkez mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Tokat ve ekibi, Milas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan hizmetleri değerlendirerek, yeni talepleri not etti ve planladı.