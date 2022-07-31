Kocaeli'de Romanların sünnet şöleni

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin roman dernekleriyle düzenlediği Roman Toplu Sünnet Şöleninde 264 çocuk sünnet oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Roman Toplu Sünnet Şöleni düzenledi.

Sünnet ettirilen 264 çocuk, kendileri için Fuar alanında hazırlanan birbirinden eğlenceli etkinliklerde doyasıya eğlenerek, unutulmaz bir gün yaşadı.

LUNAPARKTA DOYASIYA EĞLENCE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendilerine özgü kültür ve kişilik özellikleriyle toplum içerisinde en renkli yaşam tarzıyla bilinen romanlar için toplu sünnet şöleni düzenledi.

Şölen kapsamında sünnet ettirilen 264 çocuk için Fuar içindeki Güneş Sahnesi’nde ve Lunapark’ta birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Şölenin düzenlendiği İzmit Fuarı ve Lunapark çocuk sesleriyle doldu. Sünnet kıyafetleriyle çocuklar ve aileleri program öncesinde Lunaparkta doyasıya eğlendi.

Lunaparktaki eğlencenin ardından Güneş sahnesindeki programa geçildi. Güneş Sahnesi önünde bir araya gelen vatandaşlara yemek ikramı yapıldı.

Yemek ikramı sonrasında sünnet çocuklarına palyaçolar eşlik etti.

Davul ve zurna eşliğinde eğlenceye doyan çocuklar böyle olur romanların sünnet şöleni dedirtti. Sünnet çocukları sirk ve jonglörlerin gösterisini ise meraklı gözlerle izledi. Mehteran Bölüğü ise seslendirdiği eserlerle göz doldurdu.