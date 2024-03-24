KGK Trabzon iftarında buluştu

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Doğu Karadeniz’den 7 il temsilcisi ve 7 ilden basın mensupları ile Trabzon’da iftar programında bir araya geldi.TRABZON (İGFA) - KÜRESEL Gazeteciler Konseyi, Trabzon İl Temsilcisi İsmail Topal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar buluşmasına Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in yanı sıra Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile Doğu Karadeniz'de gazetecilik yapan çok sayıda basın mensubu da katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Genel Başkan Dim, "Şu anda dijitalleşme ile birlikte basın sektöründe değişimler yaşandı. Bu değilimin bir reform niteliğinde ve sancılı olacağı bellliydi. Bunun böyle olacağını çok önceden ön görebiliyorduk. Daha adil ve küçük-büyük herkesin can suyu aldığı bir resmi ilan dağıtım sistemi elbette olabilir. Bunun için gayretimiz sürüyor. Üzülerek ifade edeyim, yazılı basının da devamı olmayacak. E-gazete denilen elektronik ortamda yatınlanan gazeteler yaygınlaşacak. Matbaada basma zorunluluğu da ortadan kalkacak. Buna okuru bugünden alıştırmak oldukça önemli." dedi.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi de olan Dim, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

KENETLENME FIRSATI

Küresel Gazeteciler Konseyi Doğu Karadeniz bölge temsilcisi ve aynı zamanda Artvin İl Temsilcisi olan Aydın Tatar da yaptığı konuşmada, basın sektöründe sorunlar olmasına rağmen gazetecilerin birbiri ile kenetlenip iletişim kurması için bu gibi buluşmaların önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.

Tatar, "Küresel Gazeteciler Konseyi olarak birliğimizi beraberliğimizi pekiştirmek için sık sık bir araya geliyoruz. Bu kapsamda bölgesel toplantılarımız oluyor. Bugün de Trabzon temsilcimizin ev sahipliğinde buluştuk. Organizasyon için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Dim de katkı ve katılımları için il temsilcileri ve KGK üyeleri ile gazetecilere teşekkür etti. Buluşmaya, KGK adına Trabzon ve Artvin il temsilcilerinin yanısıra, diğer il temsilcileri Yaşar Yıldız (Bayburt), Kemal Özdilek (Tokat), Sezai Köprülü (Gümüşhane), Mustafa Demir (Giresun), Özkan Karakaya (Ardahan) ile Proje Geliştirme Kurulu Başkanı Ahmet Külekçi ve Onur Kurulu Üyesi Bayram Ali Kavalcı (Rize) da katıldılar.