'Kentler Arası Ağ Geliştirme' için ikinci çağrı dönemi

Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı’nın ikinci açık çağrı dönemi için başvurular başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanan hibe programı, Türkiye genelinde etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik ediyor.

Şehirler arası projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dahil edilmesi amacını taşıyan Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı’na başvurular 12 Eylül 2022, Pazartesi günü saat 18.00’de sona erecek.

Programa sadece dernek, vakıf, kooperatif statüsüne sahip (yasal statüsü bulunan) sivil toplum kuruluşları başvuru yapabiliyor. Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı’na başvuracak adayların en az beş yıllık faaliyet geçmişine sahip olmaları şartı aranıyor. Başvurulan proje kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen aktivitelerin birden fazla şehri kapsaması ve İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılan başvurular için iştirakçilerin başka şehirlerden olması gerekiyor

Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı’na, değişim programı organizasyonu, konuk sanatçı programı, konferans serisi, şehirler arası eğitim programı, kurumlar arası ağ geliştirme programı ve sergi projeleriyle başvurulabiliyor.