Kahramanmaraş en özel yazarını kaybetti

Doğuştan kelebek hastası olan ve hayatını beyaz kağıtlara dökmeye çalışan Büşra Özay, hayata gözlerini yumdu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş’ın en özel yazarı olan Büşra Özay, bir süredir tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraşlı Büşra Özay kelebek hastalığı ile mücadele ediyordu.

Durumunun kötüye gitmesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Büşra Özay, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Özay’ın acı haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.