İznik'te verilen sözler tutuluyor

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta seçim öncesi verilen sözleri planlanan program çerçevesinde bir bir yerine getiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - İznik’e bağlı 46 mahallenin tüm ihtiyaçlarını ortak akıl ve planlanan programlar ile çözüme kavuşturan İznik Belediyesi seçim vaatlerini de hayata geçirmeye başladı. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın 17 Milyon TL maliyet ile gerçekleşen 7 kırsal mahalleye 7 düğün salonu vaadi büyük ölçüde tamamlandı. Bunun yanı sıra merkez ve kırsal mahallelerde bordür, parke taşı ve kaldırım işleme çalışmaları da devam ediyor.

İlçenin Kaynarca, Karatekin, Çamdibi, Yörükler, Göllüce, Drazali ve Gürmüzlü Mahallelerinde inşalarının büyük ölçüde tamamlandığı düğün salonları kullanım alanları ile geniş ve ferah bir atmosfer sunacak. Tek katlı olan düğün salonları, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak planlandı. Bu anlamlı çalışmaların hizmete girmesiyle birlikte, ilgili mahallelerde çeşitli etkinlikler ve özel günler için kullanılabilecek modern mekânlar oluşturulmuş olacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Gerek seçim sürecinde ve süreç öncesi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda planlarımıza aldığımız çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Bu yeni düğün salonları da, mahallelerimizin sosyal hayatına önemli bir katkı sağlayacak. Hemşerilerimizin düğünlerini, nişanlarını ve diğer özel günlerini daha iyi bir ortamda yapabilecekler. Eskiyen kullanılamaz hale gelen salonların yerini bu salonlar alacak. İznik Belediyesi olarak 7 merkez ve 39 taşra mahallemizde planlarımız çerçevesinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diye konuştu.