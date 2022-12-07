İzmit'te Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde 'Kadın Hakları' konuşuldu

5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü nedeniyle İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kocaeli Barosu iş birliği ile İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde Türkiye’de Kadın Hakları konulu program düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - 5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı veren yasanın kabulünün 88. yıldönümünde İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kocaeli Barosu iş birliği ile Türkiye’de Kadın Hakları konulu program düzenlendi.

İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen program kokteylin ardından Türkiye’de Kadın Hakları konu başlıklı panel ile başladı. Panelde; Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Hande Özok ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Üyesi ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ezgi Çalışkan panelist, Esen Bayraktar Erdinç ise moderatör olarak yer aldı.

Panelde ilk sözü alan Av. Hande Özok; Medeni kanun ve ilgili kanunlar kapsamında kadının yasal hakları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Bir diğer panelist Av. Ezgi Çalışkan ise kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı yasanın kadına tanıdığı haklara değindi. Panelistlerin konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Paneli dikkatle dinleyen katılımcıların sordukları sorulara mevcut medeni kanunda yer alan maddelere göre açıklayıcı cevaplar verildi.

5 Aralık Kadın Hakları günü programının son bölümünde ise Ozan Sarıyıldız gitarıyla sevilen popüler şarkılardan oluşan bir konser verdi. Konserin sonunda Solist Ozan Sarıyıldız eşliğinde etkinliğe katılan tüm katılımcılar İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’nı hep birlikte söylediler.