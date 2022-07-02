İstanbul Büyükşehir'in fideleri meyvelerini verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullu üreticilere ücretsiz dağıttığı fideler, meyve ve sebzelerin hasadını da köylülerle birlikte yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbullu üreticilere ücretsiz dağıttığı fideler, meyve ve sebzelerini bu yıl da vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, köylülerle birlikte çilek, domates, salatalık, biber ve fasulye hasadı yaptı.

Başkan İmamoğlu, bu yılın ‘hasat etkinliği’ için Sarıyer’in seralarıyla ünlü köyü Gümüşdere’yi seçen İmamoğlu, ilk olarak çilek üreticisi Ebru-Ferit Berber çiftinin tarlasına, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile birlikte konuk oldu.

Ebru Berber ve kendisi gibi üretici olan ablası Funda Demircan ile birlikte çilek toplayan İmamoğlu, hasat etkinliğini Saniye-Birol Berber çiftinin serasında devam ettirdi.

Dalından topladığı taze domatesleri, salatalıkları, biberleri sepete dolduran İmamoğlu, köy halkıyla da futbol sahasına kurulan etkinlik çadırında buluştu.

“İstanbul bu anlamda, yıllardır üreten bir yerken, ne yazık ki betona dayalı bir rant ekonomisi, bunun üstüne bindi ve gerçekten sorunlu bir hal aldı” diyen İmamoğlu, “Bu ülke, gerçekten zenginliği hak ediyor. İstanbul, dünyanın göz bebeği. Hele hele İstanbul, en zenginliği hak ediyor. Yoksulluk sınırının konuşulduğu, açlığı konuştuğumuz bir ortamı asla ve asla hak etmiyor” dedi