Gebze'de BİLKAR tiyatronun yakın tarihine ışık tuttu

Gebze’de sanatın envanterini çıkartmayı hedefleyen BİLKAR ilk söyleşide Gebze’de 1970-80 yıllarındaki tiyatronun tanıkları ve oyuncularından Ertuğrul Sevimbike’yi ağırladıKOCAELİ (İGFA) - Gebze’de kültür ve sanata öncülük eden Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi – BİLKAR’da “Gebze’de tiyatronun yakın tarihi” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Gebze’de 1970-80 yıllarında kurulan tiyatro topluluklarının tanıklarından Ertuğrul Sevimbike ve 30 yılı aşkın bir süredir tiyatronun içinde oyuncu, yazar, yönetmen olarak yer alan BİLKAR Tiyatro Toplulukları Genel Sanat Yönetmeni Abbas Kırçıl’ın konuştuğu söyleşiye Gebze’deki tiyatro gurubunun temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Açılış konuşmasını BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli’nin yaptığı etkinlikte ilk sözü alan BİLKAR Tiyatro Toplulukları Genel Sanat Yönetmeni Abbas Kırçıl, bu söyleşinin amacının Gebze’nin sanat envanterini çıkarmak olduğunu belirtti. Ayrıca bu ve buna benzer söyleşilerin devamının geleceğini dile getiren Kırçıl, bu söyleşinin konusunu kapsayan bir kitap çalışmasının da olduğunu belirtti.

1958’den beri Gebze’de yaşayan Ertuğrul Sevimbike, tiyatro sevdasının 1970’de Gebze Lisesi öğrencisiyken Moliere’in ‘Hastalık Hastası’ oyununu oynamakla başladığını belirtti. Bu oyunla birlikte hem kendinde, hem de arkadaşlarında bir değişim olduğunu dile getiren Sevimbike, 1971’de Gebze Gençlik ve Kalkınma Derneği’nde tiyatro faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

“Hababam Sınıfı”, “403. Kilometre”, “Alpagut Olayı” gibi birçok oyunu sahnelediklerini o dönemin koşullarında Gebze’de sahnelediklerini belirten Sevimbike , “Tiyatro oyunları bize hayatı öğretti. Dayanışma, dostluk ve arkadaşlığın ne olduğunu yaşayarak gördük. Farklı siyasi düşüncelerde olmamıza rağmen tiyatronun gücüyle aynı potada eridik” dedi.

Geçmişte Gebze Gençliği olarak tüm arkadaşlarının görev üstlendiğini kaydeden Sevimbike, “Hepimiz görevler üstlenirdik. Gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz çalışmalarda hiç kimse provayı aksatmaz, çalışmalar düzenli şekilde yürürdü” dedi. Oyunlarını Gebze’deki sinema salonlarında sahnelediklerini kaydeden Sevimbike, “O dönem kadın oyuncu bulmak zordu. Oyun seçerken kadın sayısının az olmasına dikkat ederdik” diye konuştu..