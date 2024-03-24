Büyükşehir’in iftar bereketi Karşıyaka’ya taşındı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası geleneği Karşıyaka Mahallesi ile devam etti. Bugüne dek Karşıyaka Mahallesi’nde ve kent genelinde pek çok güzellik yaptıklarını vurgulayan Başkan Zolan, “Biz sadece ve sadece hizmet ettik” dedi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede düzenlediği iftar sofrası geleneği bu kez Karşıyaka Mahallesi’ne taşındı. Karşıyaka Kapalı Pazaryeri’nde kurulan iftara Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti Pamukkale Belediye Başkan adayı Halil Pekdemir ile binlerce mahalle sakini katıldı. İftara katılanların tek tek ramazanlarını tebrik eden Başkan Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ezanın okunmasıyla binlerce vatandaşla birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Osman Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her sene Karşıyaka Mahallesi’nde gönül sofrasında hemşehrileriyle buluştuğunu söyledi. Karşıyaka’da bugüne dek pek çok hizmeti yerine getirdiklerini anlatan Başkan Zolan, altyapı, üstyapı, doğalgaz, kapalı pazar yeri, park ve spor alanları olmak üzere pek çok konuda Karşıyakalı hemşehrilerinin yaşam standartlarını daha ileriye ve güzele taşıdıklarını belirtti.

“Biz sadece ve sadece hizmet ettik”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her mahalleye gitmek istiyoruz. 616 mahalle var ama günümüz sınırlı. Gidemediğimiz mahallelerdeki hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum, ramazanlarını tebrik ediyorum. İnşallah bir gün, bir yerde bir araya gelmeyi Allah’ım nasip etsin. Şehrimizde bugüne kadar birçok güzellikler yaptık, birçok sorunları çözdük. Her gün bir işin başındayız. Bundan sonrada Denizlimizde daha da güzel işler yapmayı Allah’ım nasip etsin. Biz sadece ve sadece hizmet ettik. Kavga etmedik, işimizi ihmal etmedik, şov yapmadık. Bundan sonra da aynı anlayışla vatandaşlarımız takdir eder, Allah’ım nasip ederse yolumuza devam edeceğiz. Denizlimizin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.