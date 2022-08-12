Bursa semaları 'Zafer Uçurtmaları' ile renklenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu sene ikincisi düzenlenen, 24 Ağustos’ta atölye çalışmalarıyla başlayıp 30 Ağustos’ta Yunuseli Havaalanı’nda Zafer Bayramı kutlamalarıyla sona erecek ‘Uçurtma Şenliği’nde; Bursa semaları bir kez daha uçurtmalarla renklenecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birbirinden eğlenceli etkinlikler Bursalıları bekliyor.

24-25-26-27 Ağustos tarihlerinde Tayyare Kültür Merkezi’nde, uçurtma yapım atölyeleri düzenlenecek.

Atölyelere, 8–12 yaş arası ‘uçurtmaya merak duyan’ tüm çocuklar katılabilecek. Atölye sonunda tüm katılımcıların birer uçurtması olacak ve katılımcılar yaptıkları uçurtmaları 30 Ağustos’ta düzenlenecek olan Zafer Uçuşunda havalandıracaklar.

Yunuseli Havalimanı’ndaki şenlikte; 12:00–21:00 saatleri arasında sürpriz sahne etkinlikleri, atölye stantları, çocuk oyun alanları ve animasyon ekipleri yer alacak. Tam etkinlikler ücretsiz olacak.

Gün boyu sürecek olan bu etkinlikte gökyüzü hiç boş kalmayacak. Ömrü uçurtmaların peşinde geçen adam olan Zahit Mungan, geçen sene olduğu gibi bu sene de şenlikteki yerini alacak. Dünya çapındaki festivallerde Türkiye’yi temsil eden ve uçurtmayı farklı boyutlara taşıyan Zahit Mungan’ın özel yapım devasa uçurtmaları, gün boyunca Bursalılar için gökyüzünde olacak.

Farklı şehirlerden katılım sağlayan uçurtma meraklıları da bu görsel şölene eşlik edecek.