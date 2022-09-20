Bursa Mustafakemalpaşa'dan 6 bin TL'lik harçlık desteği

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi öğrencilerin yüzlerini güldürecek bir kampanyayı hayata geçirerek 6 bin TL harçlık desteği sağladı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Ender Palet Geri Dönüşüm işbirliği ile 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminde ‘’Eski Kitaplarınız Sizden Harçlıklarınız Bizden’’ kampanyasına Mustafakemalpaşa’lı gençler tarafından yoğun ilgi gördü.

15 GÜNDE 6 BİN TL HARÇLIK DAĞITILDI

Kampanya boyunca 3 ton kullanılmış kitap ve defterler Mustafakemalpaşa Belediyesine getirilerek, yüzlerce öğrenci sayesinde geri dönüşüme katkı sağlandı. Geri dönüşüm seferberliği sayesinde evlerde, ofislerde içerik açısından güncelliği yetirilmiş, kullanılmayacak, ders kitapları, testler, kitap, dergi gibi geri dönüşüm materyalleri toplanarak doğada ki kâğıt israfının önüne geçilebilecek.

İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık kapsamında hayata geçirdiği projelerle ödüle layık görülen Mustafakemalpaşa Belediyesi, çevre ilçelere örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Doğa dostu belediyecilik anlayışıyla, farkındalık bilinci oluşturmak için ilçede ki gençlerle işbirliği içerisinde olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yerel belediye olarak gençlerin her zaman yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, hem doğaya, hem ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

"2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca iki kere planlanan kampanya 30 Eylül günü son bulacak" diyen Kanar, "Haziran ayında yeniden başlayacak olan kampanya ile hem öğrenciler hem çevre kazanacak" dedi.