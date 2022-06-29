Bursa Mustafakemalpaşa'da gençlerin mezuniyet coşkusu

Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu mezuniyet törenine katılan Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve öğrenciler arasında duygusal anlar yaşandı. Eğitim hayatları boyunca onlarla yakından ilgilenen ve adeta arkadaşlık yapan Mehmet Kanar’a öğrenciler yakın ilgi gösterdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı.

Törene katılan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlere hedeflerden vazgeçilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Çocukların, gençlerin sporla, sanatla, bilimle yetişecekleri, keyifle yaşayacakları yatırımlarımızı bir bir devreye almaya hazırladıklarını söyleyen Başkan Kanar, "Tüm gayretimiz, çabamız, çalışmalarımız geleceğimiz gençlerimiz için geleceğin Mustafakemalpaşa’sını inşa ve ihya etmek. Türkiye artık eski Türkiye değil. Üreten bir Türkiye, üreten Bursa var. Kendi markalarımızı üreterek emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Tamda bu nokta da sizlere büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin geleceği çok parlak, sizlerin de geleceği çok parlak. Bunun neticesini ülkemiz ve milletimiz alacaktır.” dedi.

Başkan Kanar, mezun olan öğrencilerle birlikte özçekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.